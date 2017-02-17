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Кайрат Мами: В осмыслении реформ особое место играет научная общественность

17 февраля 2017, 16:34

Инициативы главы государства, заложенные в конституционной реформе и Послании, имеют для Казахстана особое стратегическое значение.


Председатель Верховного суда Кайрат Мами принял участие в научно-практической конференции по реализации Послания Президента «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» в Институте Сорбонна - Казахстан КазНПУ им. Абая. В мероприятии приняли участие председатель Конституционного Совета Игорь Рогов, представители научной интеллегенции и профессорско-преподавательского состава вузов, сообщает Zakon.kz.

- Глава государства в январе этого года с перерывом в 7 дней дважды выступил с обращением к нации с инициативами, имеющими для нашей страны особое стратегическое значение, - отметил в своем приветственном слове председатель Верховного суда Кайрат Мами. - Первое - это конституционная реформа по перераспределению полномочий между ветвями власти. Второе - Послание «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», обозначившее ориентиры для движения нашей страны к мировым стандартам на следующие двадцать пять лет.

Инициативы главы государства, заложенные в конституционной реформе и Послании, имеют для нашей страны особое стратегическое значение, считает Мами. Они определяют самые главные внутренние и внешние вызовы для казахстанцев и дают ответы по их преодолению. Вкупе это должно обеспечить дальнейшее развитие республики и вхождение в число 30-ти ведущих стран мира.

По мнению главного судьи, успех начинаний во многом зависит от правильного восприятия и поддержки широких слоев населения, правильного осмысления всех поставленных задач. И здесь, безусловно, особое место играют научная общественность и профессорско-преподавательское сообщество, считает Кайрат Мами.

- Именно на ваших площадках, в вашей среде, при вашей принципиальной и где-то даже критичной оценке должны вырабатываться оптимальные подходы и пути проведения реформ. Именно в этом практическая значимость подобных конференций, - резюмировал Мами.


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