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Самые необычные породы собак

17 февраля 2017, 16:37

Что будет, если скрестить питбуля и хаски? Или мопса и чихуахуа? Или лабрадора и хаски?


Давайте смотреть вместе! Иногда результаты, которые нам дарит природа, очень удивляют.

Питбуль и хаски.



Корги и далматины.



Чау-чау и хаски.



Такса и далматины.



Лабрадор и хаски.



Мопс и чихуахуа.



Йоркширский терьер и пудель.




Шарпей и кокер-спаниель.



Померанец и хаски.



Мопс и английский бульдог.



Бассет-хаунд и шарпеи.



Пудель и корги.



Хаски и золотистый ретривер.



Источник: bigpicture.ru

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