Самые необычные породы собак
17 февраля 2017, 16:37
Что будет, если скрестить питбуля и хаски? Или мопса и чихуахуа? Или лабрадора и хаски?
Давайте смотреть вместе! Иногда результаты, которые нам дарит природа, очень удивляют.
Питбуль и хаски.
Корги и далматины.
Чау-чау и хаски.
Такса и далматины.
Лабрадор и хаски.
Мопс и чихуахуа.
Йоркширский терьер и пудель.
Шарпей и кокер-спаниель.
Померанец и хаски.
Мопс и английский бульдог.
Бассет-хаунд и шарпеи.
Пудель и корги.
Хаски и золотистый ретривер.
Источник: bigpicture.ru
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