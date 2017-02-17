В Акмолинской области сменился прокурор

В Акмолинской области сменился прокурор, сообщили Sputnik Казахстан в правоохранительных органах.

«Прокурором Акмолинской области назначен Тимур Ташимбаев, он исполнял обязанности прокурора Северо-Казахстанской области, а до этого работал в Генпрокуратуре. Ранее занимавший эту должность прокурор ушел на пенсию», — проинформировал собеседник.

Представление нового главы ведомства состоится в понедельник.

Пресс-служба Акмолинской облпрокуратуры пока от комментариев воздерживается. Здесь заявили, что официальную информацию предоставят в понедельник.

До этого Ташимбаев менее двух месяцев проработал и.о. прокурора Северо-Казахстанской области, на эту должность он был назначен 4 января 2017 года.

Тимур Ташимбаев окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова по специальности «правоведение».

Трудовую деятельность начал стажером следователя прокуратуры Фрунзенского района города Алматы. Работал следователем прокуратуры, помощником прокурора Фрунзенского района города Алматы, а также помощником, старшим помощником, заместителем прокурора Илийского района Алматинской области. В разные годы занимал различные должности в Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, а также был прокурором Турксибского и Бостандыкского районов города Алматы, заместителем прокурора города Астаны. С 2007 по 2012 годы работал заместителем заведующего отделом по вопросам правоохранительной и судебной системы Администрации Президента РК. С 2012 года до настоящего назначения работал начальником Департамента по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности Генеральной прокуратуры РК.