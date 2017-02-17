В театре "Астана Опера" состоится премьера квинтета «Квиконте»

Первое сольное выступление квинтета «Квиконте» состоится 21 февраля в Камерном зале «Астана Опера». Основу творческой деятельности коллектива составляет участие в различных концертах Камерного зала театра. В концерте «Легкое дыхание» прозвучат произведения казахских, русских и зарубежных композиторов-классиков , передает пресс-служба театра.





Коллектив «Квиконте» достаточно молодой, ему еще нет четырех лет, однако музыканты, входящие в его состав, творчески зрелые личности, профессиональные инструменталисты. Все они обладатели высоких наград, победители многих международных конкурсов – Алексей Косырев (флейта), Дамиля Махпирова (гобой), Алмаз Токпанов (кларнет), Асет Нельдыбаев (фагот), Марат Конусбаев (валторна). У квинтета есть свои поклонники, которые любят весь репертуар ансамбля.





В этот вечер музыкальную компанию инструменталистам составят их коллеги-вокалисты: ведущие солисты театра, звезды оперной сцены – Заслуженный деятель Казахстана Дина Хамзина, Гульжанат Сапакова и Татьяна Вицинская (меццо-сопрано); Заслуженный деятель Казахстана Талгат Мусабаев (баритон).





Ансамбль представит как музыку классиков, так и сочинения современных авторов. Подробнее о программе рассказал Алексей Косырев, концертмейстер группы флейт Симфонического оркестра «Астана Опера».





- В «Астана Опера» это будет первый сольный концерт квинтета. Мы очень волнуемся, так как выбранные нами произведения достаточно сложны для исполнения. Публике будут предложены не только оригиналы, сочиненные специального для данного вида ансамбля, но и интересные переложения для квинтета популярных оркестровых пьес и оперных арий. Программа концерта подбиралась особо тщательно. Откроет вечер известное произведение Э. Грига «В пещере горного короля». В программе также сюита из оперы Ж. Бизе «Кармен» с участием солистов, так как главная героиня Кармен в опере имеет тип голоса меццо-сопрано, исполнять эту партию по очереди будут три меццо, а вместе с ними на сцене предстанет Тореадор - баритон. В переложении для квинтета прозвучит романс «Неморино». Также мы предложим слушателям эффектное, красивое, но достаточно сложное сочинение Д. Лигети «Шесть багателей для квинтета духовых инструментов». Это далеко не все: нашу публику ожидают музыкальные сюрпризы, - сказал Алексей Косырев.





Так, одним из сюрпризов для столичных слушателей станет премьера казахского инструментального произведения Бахтияра Кусаинова «Серуен».





Ведущая и чтец – Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Гюзель Хайбулина.



