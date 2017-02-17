В Москве на мероприятии «Почты России» появился Ждун

Очевидцы отмечают, что Ждун появился в отделении до прихода гостей и руководства «Почты России». Вероятнее всего, его пригласили организаторы мероприятия.





Сначала Ждуна не хотели впускать в отделение, пишет РИАМО, но журналисты уговорили сотрудников почты разрешить ему присутствовать на церемонии. Сергей Малышев, курирующий в «Почте России» Московский регион, подарил Ждуну игрушечную машинку.





Ждуном в сети называют скульптуру голландской художницы Маргрит ван Брифорт (Margriet van Breevoort) под названием Homunculus Loxodontus (помесь насекомого и слона), установленную на лавочке у Нидерландского Лейденского университета. Творение посвящено всем ожидающим приема к врачу пациентам.



