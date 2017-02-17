Кайрат Мами: В рамках реформ будут рассматриваться изменения и в конституционные законы

Изменения и дополнения будут рассматриваться в рамках второго этапа перераспределения полномочий между ветвями власти.

Сегодня в Алматы в Институте Сорбонна - Казахстан КазНПУ им. Абая прошла научно-практическая конференция по реализации Послания Президента «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», в которой принял участие председатель Верховного суда Кайрат Мами, сообщает Zakon.kz





Говоря об обращениях главы государства к нации с инициативами, имеющими для нашей страны особое стратегическое значение, Кайрат Мами рассказал о работе Верховного суда в данных направлениях.





- Сразу хочу отметить, что судебная система кардинально реформирована в 2016 году в рамках реализации Плана Нации, - подчеркнул Кайрат Мами. - Это, прежде всего, переход к трехуровневой системе правосудия, введение Гражданского процессуального кодекса, усиление требований к судьям. В результате правосудие стало более оперативным и эффективным, широкое институциональное распространение получили примирительные процедуры. Такую оценку дал Глава государства на прошедшем VII съезде судей республики.





Как сообщил главный судья, в этом году этот тренд будет закрепляться, в том числе в рамках работы по проведению реформы конституции и реализации Послания.





Присутствующие были проинформированы о предложениях, внесенных судебной системой в законопроект по изменению Конституции. Они касаются статьи 79 Основного закона о переносе требований к судьям в соответствующий Конституционный закон и статьи 81 о статусе Верховного Суда с учетом перехода к трёхзвенной судебной системе и приданием высшему судебному органу страны статуса кассационной инстанции. Третий блок поправок касается вопросов усиления судебного контроля.





Было отмечено, что все инициативы судебной системы поддержаны и включены в законопроект, предложенный Главой государства для обсуждения. «Как к члену Рабочей группы ко мне обращается и юридическая общественность. Вносятся конструктивные и достаточно аргументированные предложения, в том числе не связанные с работой судов. Среди них, есть вопросы по законодательному процессу, подотчётности членов правительства, полномочиям Конституционного Совета и другие» - сказал Председатель Верховного Суда.





Кайрат Мами рассказал также о том, что в рамках второго этапа перераспределения полномочий между ветвями власти будут рассматриваться изменения и дополнения в Конституционные законы и иное законодательство. В этой части Верховным Судом предложены меры, связанные с дальнейшим совершенствованием законодательства в рамках реализации Плана нации, а также выполнением рекомендаций Организации экономического сотрудничества и развития.



