До конца года в Карагандинской области построят 25 пятиэтажек

Для переселения из зон обрушения в поселках Сатпаева Карагандинской области построят 25 пятиэтажек в 2017 году, передает пресс-служба акима области.





В Сатпаеве продолжается строительство домов для переселения жителей поселков, попадающих в зону обрушения при повторной отработке медных месторождений. Об этом сообщил аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков, выступая с докладом на отчетной встрече с населением.





Переселение ведется в рамках комплексного плана социально-экономического развития Жезказганского региона.





«На сегодня для обеспечения жильем 859 семей построено 39 жилых домов и выкуплено 6 квартир. Ведется строительство 25 пятиэтажных домов общей площадью 78 тыс. кв. м для 1150 семей с завершением в 2017 году», – сообщил глава региона.









В целом в области в 2017 году планируют построить более 304 тыс. кв. м нового жилья.





«Правительством РК утверждена новая программа жилищного строительства – «Нұрлы жер», которая объединила жилищное строительство, предусмотренное ранее в рамках программы «Нұрлы жол» и Программы развития регионов», – напомнил аким области.





На реализацию программы «Нұрлы жер» области выделено 1,5 млрд тенге. Планируется построить 19 тыс. кв. м жилья. Это позволит предоставить квартиры 336 очередникам.





«Будет продолжено строительство кредитного жилья для вкладчиков АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана», в том числе очередников местных исполнительных органов. На сегодняшний день для строительства такого жилья имеются 11 проектов», – добавил Нурмухамбет Абдибеков.







