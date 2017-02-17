До конца года в Карагандинской области построят 25 пятиэтажек
17 февраля 2017, 17:15
Переселение ведется в рамках комплексного плана социально-экономического развития Жезказганского региона.
Для переселения из зон обрушения в поселках Сатпаева Карагандинской области построят 25 пятиэтажек в 2017 году, передает пресс-служба акима области.
В Сатпаеве продолжается строительство домов для переселения жителей поселков, попадающих в зону обрушения при повторной отработке медных месторождений. Об этом сообщил аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков, выступая с докладом на отчетной встрече с населением.
Переселение ведется в рамках комплексного плана социально-экономического развития Жезказганского региона.
«На сегодня для обеспечения жильем 859 семей построено 39 жилых домов и выкуплено 6 квартир. Ведется строительство 25 пятиэтажных домов общей площадью 78 тыс. кв. м для 1150 семей с завершением в 2017 году», – сообщил глава региона.
В целом в области в 2017 году планируют построить более 304 тыс. кв. м нового жилья.
«Правительством РК утверждена новая программа жилищного строительства – «Нұрлы жер», которая объединила жилищное строительство, предусмотренное ранее в рамках программы «Нұрлы жол» и Программы развития регионов», – напомнил аким области.
На реализацию программы «Нұрлы жер» области выделено 1,5 млрд тенге. Планируется построить 19 тыс. кв. м жилья. Это позволит предоставить квартиры 336 очередникам.
«Будет продолжено строительство кредитного жилья для вкладчиков АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана», в том числе очередников местных исполнительных органов. На сегодняшний день для строительства такого жилья имеются 11 проектов», – добавил Нурмухамбет Абдибеков.
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