350 млрд. тенге инвестиций планирует привлечь Карагандинская область в 2017 году

В 2016 году в регионе запустили 10 проектов Карты поддержки предпринимательства на сумму 103 млрд. тенге с созданием 956 новых рабочих мест.

В Карагандинской области объем промышленного производства за 2016 год достиг 1,9 трлн. тенге, с ростом на 4,9% к 2015 году. Об этом сообщил глава региона Нурмухамбет Абдибеков, выступая с докладом на отчетной встрече с населением, передает пресс-служба акима области.





«Большая часть выпущенных товаров приходится на обрабатывающую промышленность – 1,5 трлн. тенге, с ростом на 7,2% к 2015 году», - отметил аким области.





В 2016 году в регионе запустили 10 проектов Карты поддержки предпринимательства на сумму 103 млрд. тенге с созданием 956 новых рабочих мест. За год новыми производствами выпущено промышленной продукции на 141 млрд. тенге. Это на 50 млрд. тенге превышает показатель 2015 года.

В области возобновили работу 5 простаивавших предприятий.









Объем инвестиций в основной капитал за 2016 год составил 315 млрд. тенге, четвертая часть этих средств вложена в обрабатывающую промышленность. По отчетным данным, инвестиции в горнодобывающую отрасль увеличились на 31,6%, сельское хозяйство - 25,3%, жилищное строительство – 3%. Этому способствовали меры государственной поддержки, программа «Нурлы жол», реализация антикризисных мер,





«На 2017 год перед нами стоит задача привлечь 350 млрд. тенге инвестиций. Будет продолжена работа по привлечению транснациональных компаний», - сообщил в докладе Нурмухамбет Абдибеков.



