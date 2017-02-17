В Павлодаре мошенник снимал посуточно квартиры и пересдавал их на длительный срок
17 февраля 2017, 17:04
Задержали мошенника в Усть-Каменогорске, где он успел совершить такое-же преступление.
Сотрудниками полиции по подозрению в квартирном мошенничестве задержан 31-летний ранее судимый за мошенничество житель Карагандинской области, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Павлодарской области.
Мужчина приезжал в Павлодар, снимал на несколько суток квартиру, а затем пересдавал ее на длительный срок по доступной цене и уезжал.
Так, в январе мужчина приехал в Павлодар, по объявлению снял квартиру на несколько дней. На следующий день через социальные сети выставил объявление о сдаче однокомнатной квартиры на длительный срок за 30 000 тенге. По данному объявлению позвонила девушка, которая, посмотрев квартиру, передала подозреваемому денежные средства в сумме 30 000 тенге.
При проведении мероприятий подозреваемый был задержан в Усть-Каменогорске, где успел совершить аналогичное преступление.
Мужчина водворен в ИВС УВД Павлодара.
В настоящее время по 5 фактам проводится досудебное расследование по статье "мошенничество".
"Уважаемые жители Павлодара и области! Если вы стали жертвой преступления со стороны данного лица, обратитесь в Центральный отдел полиции УВД г. Павлодара или позвоните по тел: 39-15-10", - сообщили в полиции.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4844779-aa7e3dbbcae01f1fb62544914ed168f3
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...