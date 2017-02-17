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В Павлодаре мошенник снимал посуточно квартиры и пересдавал их на длительный срок

17 февраля 2017, 17:04

Задержали мошенника в Усть-Каменогорске, где он успел совершить такое-же преступление.


Сотрудниками полиции по подозрению в квартирном мошенничестве задержан 31-летний ранее судимый за мошенничество житель Карагандинской области, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Павлодарской области.

Мужчина приезжал в Павлодар, снимал на несколько суток квартиру, а затем пересдавал ее на длительный срок по доступной цене и уезжал.

Так, в январе мужчина приехал в Павлодар, по объявлению снял квартиру на несколько дней. На следующий день через социальные сети выставил объявление о сдаче однокомнатной квартиры на длительный срок за 30 000 тенге. По данному объявлению позвонила девушка, которая, посмотрев квартиру, передала подозреваемому денежные средства в сумме 30 000 тенге.

При проведении мероприятий подозреваемый был задержан в Усть-Каменогорске, где успел совершить аналогичное преступление.

Мужчина водворен в ИВС УВД Павлодара.

В настоящее время по 5 фактам проводится досудебное расследование по статье "мошенничество".

"Уважаемые жители Павлодара и области! Если вы стали жертвой преступления со стороны данного лица, обратитесь в Центральный отдел полиции УВД г. Павлодара или позвоните по тел: 39-15-10", - сообщили в полиции.

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