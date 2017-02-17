Памела Андерсон подарила Меланье Трамп шубу из российского экомеха

Известная американская актриса и модель Памела Андерсон подарила первой леди США Меланье Трамп шубу из искусственного эко-меха из России, сообщает международная организация "Люди за этичное обращение с животными" (PETA),

В январе Андерсон объявила, что "собирается послать одну из своих российских эко-шуб в качестве подарка, потому что занимается дизайном мехов в России".





"Я так счастлива, что вы решили не носить мех! Как первая леди, вы поможете задать модные тренды, а оставаясь сочувствующей, вы согреете многие сердца", — написала Андерсон в приложенной к подарку записке.





Памела Андерсон, является активистом по защите животных и ярым противником использования натуральных мехов животных в индустрии моды. Она также является членом консультативного совета Международного фонда защиты животных (IFAW).