Двухлетнего ребенка застрелили во время трансляции в "Фейсбуке"

Во время вооруженного нападения на машину в Чикаго погиб двухлетний мальчик и бойфренд его тети.

Это произошло, когда женщина вела видеотрансляцию в "Фейсбуке", передает передает Вести.ru





Трагический инцидент произошел днем 14 февраля. 25-летняя Бренна Девонт вместе со своим другом — 26-летним Лазареком Коллинзом ехала в машине по чикагскому району North Lawndale. На заднем сидении автомобиля также находился двухлетний племянник Бренны Лавонтэй Уайт.





Девушка, находившаяся на четвертом месяце беременности, при этом вела видеотрансляцию из машины на "Фейсбуке". На видео запечатлено, как пассажиры напевают какую-то песню. В определенный момент их автомобиль подрезала другая машина, и выскочивший из нее неизвестный открыл огонь, сообщает Chicago Sun Times.





Ребенок и молодой человек скончались на месте от пулевых ранений в голову. Бренне пуля попала в живот, но ей удалось выбраться из машины, убежать и позвать на помощь, что также осталось записанным на видео. Ее здоровью, как и здоровью ее неродившегося ребенка, ничего не угрожает.





Полиция ведет расследование преступления. Вероятно, главным объектом нападения был Коллинз, который являлся членом одной из местных банд и вышел из тюрьмы за полгода до случившегося.

Ранее сообщалось, что мужчина пытался скрыть убийство жены, обновляя ее "Фейсбук".



