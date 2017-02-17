На 26 млн тенге оштрафованы владельцы неадаптированных для инвалидов объектов
17 февраля 2017, 17:16
Казахстанцев призывают сообщать о замеченных несоответствиях собственникам объектов.
Штрафы на общую сумму более 26 миллионов тенге наложены по результатам проверок по соблюдениям норм закона о социальной защите инвалидов в 2016 году, рассказала вице-министр труда и социальной защиты РК Светлана Жакупова.
"В прошлом году мы провели около 370 проверок. В 335 случаях выданы предписания об устранении выявленных нарушений, наложено 157 административных штрафов на сумму 26,1 миллиона тенге", — указала вице-министр на брифинге в Астане.
Жакупова призывает граждан, заметивших нарушения, самостоятельно доносить информацию до руководителей учреждений и собственников объектов.
"В административном кодексе сейчас предусмотрена ответственность. Если должностное лицо — до 50 МРП (около 114 тысяч тенге), для малого и среднего бизнеса — 100, 120 и 240 МРП (от 226 до 545 тысяч тенге). Если вы стали свидетелем того, что объект не адаптирован, просто подойдите и предупредите, что есть норма, будьте осторожны, лучше сделать сейчас хорошо людям, чем потом плохо себе", — посоветовала вице-министр.
В первом полугодии 2017 года департаментами комитета труда, социальной защиты и миграции запланировано проведение 122 выборочных проверок.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: © Sputnik / Алексей Куденко
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