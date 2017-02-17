Легкоатлеты из восьми стран выступят на соревнованиях в Усть-Каменогорске

18 февраля в легкоатлетическом центре пройдут III Международные соревнования по легкой атлетике на призы Олимпийской чемпионки Ольги Рыпаковой , сообщает , сообщает vksport.kz





Это мероприятие в Усть-Каменогорске проводится ежегодно, и с каждым разом становится всё масштабнее. Буквально в прошлом году приняли участие пять стран: Украина, Белоруссия, Узбекистан, Азербайджан и Казахстан, а уже в этом году к ним присоединятся представители Кыргызстана, Армении, Грузии и Малайзии.





Эти соревнования пройдут в один день, и разделятся на утреннюю и вечернюю программы.





Состав сборной Казахстана еще не известен, но общее число легкоатлетов составляет примерно 136 человек.





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