Легкоатлеты из восьми стран выступят на соревнованиях в Усть-Каменогорске
17 февраля 2017, 17:22
Состав сборной Казахстана еще не известен.
18 февраля в легкоатлетическом центре пройдут III Международные соревнования по легкой атлетике на призы Олимпийской чемпионки Ольги Рыпаковой, сообщает vksport.kz.
Это мероприятие в Усть-Каменогорске проводится ежегодно, и с каждым разом становится всё масштабнее. Буквально в прошлом году приняли участие пять стран: Украина, Белоруссия, Узбекистан, Азербайджан и Казахстан, а уже в этом году к ним присоединятся представители Кыргызстана, Армении, Грузии и Малайзии.
Эти соревнования пройдут в один день, и разделятся на утреннюю и вечернюю программы.
Состав сборной Казахстана еще не известен, но общее число легкоатлетов составляет примерно 136 человек.
Фото vksport.kz
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