Алматинские подростки и их родители попадают в полицейские участки

Некоторые факты нарушений, выявленных в рамках ОПМ "Подросток", озвучили в полиции Алматы, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.





1. Алатауский район. Полицейские при обходе участка выявили факт мелкого хулиганства, допущенного студентами колледжей. Молодые люди, находясь в общественном месте, загрязняли места общего пользования. Составлены протоколы по ст. 435 КРКобАП.





2. Алмалинский район. Сотрудники ювенальной полиции уличили продавца продуктового магазина в продаже табачных изделий двум школьникам. Это идёт вразрез с законом и предусматривает административное взыскание, согласно ст.133 КРКобАП.









3. Ауэзовский район. Сотрудниками районного подразделения ювенальной полиции в УВД доставлены подростки, находившиеся поздно ночью вне дома без сопровождения законных представителей. Ст. 442 п.2 КРКобАП.









4. Наурызбайский район. На территории базара полицейские нашли подростка, учащегося 9-го класса школы одного из районов Алматинской области. Подросток, преодолев расстояние от дома в 60 километров, один приехал в Алматы в гости к родственникам. Самостоятельный юноша был передан своим родителям, с которыми проведена разъяснительная беседа.









5. Жетысуский район. Поздно ночью в компьютерных клубах сидели подростки без сопровождения законных представителей. Сотрудниками полиции УВД приняты соответствующие меры: вызваны родители "ночных геймеров" и проведены беседы профилактического характера. Составлены протоколы КРКобАП ст. 442 п 1. "Нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей".









"В настоящее время в Алматы проводятся рейдовые мероприятия в рамках ОПМ "Подросток", направленного на профилактику и предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних. Основная работа проводится с родителями подростков, так как они, в первую очередь, допускают халатность к ребенку. И о том, где и с кем он гуляет, порой родитель даже не знает... А это большой, а порой, бесповоротный пробел в воспитательном процессе. И это важно учесть ", - рассказала начальник отдела ювенальной полиции МПС ДВД г.Алматы полковник полиции Лейла Алипбаева.