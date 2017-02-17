486 госслужащих наказали в Карагандинской области в 2016 году
17 февраля 2017, 17:26
В области проводится комплекс мер по профилактике коррупционных правонарушений, реализуется антикоррупционная стратегия.
В Карагандинской области в 2016 году дисциплинарные наказания понесли 486 государственных служащих. Об этом сообщил глава региона Нурмухамбет Абдибеков, выступая с докладом на отчетной встрече с населением, передает пресс – служба акима области.
«В области проводится комплекс мер по профилактике коррупционных правонарушений, реализуется антикоррупционная стратегия. Мы работаем над повышением качества предоставления государственных услуг, участвуем в формировании подотчетного государства. Вместе с тем, не все получается. Для повышения ответственности государственных служащих принимаются меры дисциплинарного характера», - сказал аким области.
По его информации, в 2016 году к дисциплинарной ответственности привлекли 486 работников госорганов за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.
«В их числе – 4 руководителя областных управлений и городской аким», - добавил Нурмухамбет Абдибеков.
Он озвучил эти имена персонально: Жомарт Жилкибаев, руководитель управления по мобилизационной подготовке – получил выговор; Еркебулан Агимбаев, руководитель управления культуры – получил замечание и выговор; Ержан Нурлыбаев, руководитель управления здравоохранения – получил выговор; Каибек Турсынбеков, начальник управления ветеринарии – понижен в государственной должности; аким Шахтинска Сержан Аймаков – получил замечание.
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