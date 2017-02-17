Два футболиста получили тюремные сроки за договорные матчи в чемпионате Норвегии

17 февраля 2017, 17:26

Обвиняемыми по этому делу были вратарь "Фолло" Дрин Шала и нападающий "Аскера" Албан Шипшани


Два игрока футбольных клубов третьего дивизиона чемпионата Норвегии приговорены к тюремным срокам за организацию договорных матчей. Об этом сообщает портал Sport 24.

В июне 2012 года футбольный клуб "Фолло" проиграл "Остсидену" со счетом 3:4, ведя со счетом 3:0 за 25 минут до конца матча. Другой клуб "Аскер" крупно уступил "Фриггу" - 1:7.

Главными обвиняемыми по этому делу были вратарь "Фолло" Дрин Шала и нападающий "Аскера" Албан Шипшани, а также Луптьо Коруновски, который ставил на эти игры.
В итоге Шала и Шипшани приговорены к 14 месяцам лишения свободы, Коруновски - к 2,5 годам.


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