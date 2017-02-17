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На юге Афганистана в ДТП погибли более 20 человек

17 февраля 2017, 17:34

Подробности произошедшего пока не уточняются.


Не менее 20 человек погибли в крупном ДТП в провинции Гильменд на юге Афганистана, сообщает агентство Khaama Press, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в ночь на пятницу примерно в 01.00 (02.00 мск) в уезде Грешк. Как сообщил представитель местных властей, некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, число жертв может вырасти.

Фото © AP Photo/ Rahmat Gul

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