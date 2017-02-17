У берегов Коста-Рики обнаружены тысячи дохлых рыб
17 февраля 2017, 17:41
Мертвая рыба покрывает около двух километров береговой линии.
На пляжах и в воде залива Никоя (Коста-Рика) обнаружены тысячи дохлых рыб. Видео публикует BFMTV, передает Lenta.ru.
Мертвая рыба покрывает около двух километров береговой линии. Специалисты затрудняются назвать причину массовой гибели морских обитателей. По одной из версий, в прибрежной акватории начался бурный рост водорослей, что привело к значительному повышению содержания кислорода в морской воде. Специалисты взяли ее пробы для проведения экспертизы.
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