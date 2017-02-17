МИД: Казахстан решительно осуждает теракт на юге Пакистана

Этот акт насилия еще раз демонстрирует отсутствие какой-либо связи террористов с общепринятыми ценностями Ислама.

Министерство иностранных дел Республики Казахстан сделало официальное заявление в связи с террористическим актом в Пакистане , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.





"Казахстан решительно осуждает террористический акт, совершенный 16 февраля 2017 года в городе Сехван на юге Пакистана, который повлек гибель ни в чем не повинных мирных граждан. Этот акт насилия, совершенный в священном месте, еще раз демонстрирует отсутствие какой-либо связи террористов с общепринятыми ценностями Ислама и подтверждает заявление о том, что у террористов нет национальной и религиозной принадлежности.





Казахстан выражает полную поддержку властям Пакистана в их усилиях по борьбе с международным терроризмом и экстремизмом и призывает международное сообщество принять решительные и безотлагательные меры по борьбе с этим явлением. На фоне активизации преступной деятельности террористов по всему миру, мы выступаем за скорейшее создание глобальной антитеррористической коалиции под эгидой ООН. Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших и желаем скорейшего восстановления всем пострадавшим во время теракта", - говорится в сообщении.





Ранее сообщалось, что в результате взрыва в одном из суфийских храмов в южной провинции Пакистана Синд погибли по меньшей мере 72 человека, не менее 250 человек получили ранения.





Взрыв прогремел в городе Сехван-Шариф в тот момент, когда люди пришли к мавзолею почитаемого последователями суфизма философа. Трагедия стала результатом атаки террориста-смертника.



