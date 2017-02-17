Верховный суд предлагает, чтобы требования к судьям вводились конституционным законом

На научно-практической конференции по реализации Послания Президента «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», прошедшей в Институте Сорбонна - Казахстан КазНПУ им. Абая, председатель Верховного суда Кайрат Мами подробно остановился на вопросах о перераспределении властных полномочий, сообщает Zakon.kz

- Судейский корпус с первых дней включился в эту работу, - отметил Кайрат Мами. - Это своевременные и важные системные решения, которые позволяют функционально укрепить архитектуру государственного устройства.





По его словам, принципиально важно, чтобы каждая ветвь власти обладала всеми необходимыми полномочиями для работы и, самое главное, несла ответственность за свои решения. « Верховный Суд внёс своё видение предстоящей реформы. Наши подходы касаются, прежде всего, судоустройства, судопроизводства и отправления правосудия. В частности, если говорить о сфере правосудия, это предложения по коррекции отдельных норм Конституции страны », говорит Мами.





Так, в соответствии с Планом Нации в законодательство внесены дополнения, по которым фактически изменены требования по стажу и возрасту кандидатов на судейские должности. Судьями предложено внести изменения в статью 79 Конституции с тем, чтобы требования к судьям устанавливались Конституционным законом.





Предложено также внести соответствующие изменения в статью 81 Конституции . Это связано с осуществлённым переходом к трёхзвенной судебной системе и приданием Верховному Суду статуса и функций не надзорной, а кассационной инстанции, прокомментировал глава судебной системы.





Третий блок предложений касается корректировки норм Конституции относительно вопросов усиления судебного контроля.





- Все наши предложения поддержаны и учтены при разработке проекта закона, предложенного Главой государства для обсуждения, - подчеркнул Мами. - Как к члену Рабочей группы, ко мне обращается и юридическая общественность, вносятся конструктивные и достаточно аргументированные предложения.





Мнения, предложения поступают самые разные и не только касательно вопросов правосудия. Ряд предложений связан, например, с содержанием некоторых конституционных законов, со стадиями законодательного процесса. Есть о подотчётности членов правительства, полномочий Конституционного Совета и другие.





По словам Мами, в рамках второго этапа перераспределения полномочий между ветвями власти будут рассматриваться изменения и дополнения в Конституционные законы и иное законодательство. В этой части Верховным Судом предложены меры, связанные с дальнейшим совершенствованием законодательства в рамках реализации Плана нации, а также выполнением рекомендаций Организации экономического сотрудничества и развития.





В настоящее время во всех регионах в судах идёт активная работа по обсуждению предлагаемых поправок. Судебный корпус всецело поддерживает данную реформу.











