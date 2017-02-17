В ближайшие пять лет больше 47 тысяч южноказахстанских семей обретут жилье

2016 году было введено в эксплуатацию 530 тыс. квадратных метров жилья, в этом же планируется ввести 700 тыс. кв. м.

Как проинформировал на отчетной встрече с населением аким ЮКО Жансеит Туймебаев, обеспечение жителей региона жильем – одна из приоритетных задач, и в этой связи в ближайшие пять будет введено в эксплуатацию 4,8 млн. квадратных метров жилья, 47 619 южноказахстанских семей обретут собственные квартиры, передает пресс-служба акима ЮКО.





Глава региона рассказал, что в целях обеспечения жильем нуждающихся в 2016 году было введено в эксплуатацию 530 тыс. квадратных метров жилья, в этом же планируется ввести 700 тыс. кв. м.





Для проведения необходимой инфраструктуры в строящиеся в этом году 98 многоэтажных и 4 018 частных дома предусмотрено 11 млрд. 721 млн. бюджетных средств.













«Чтобы полностью решить вопрос с обеспечением жильем, в ближайшие 15 лет в стране будет реализована новая государственная программа «Нұрлы жер», - отметил аким. – В ее рамках в Шымкенте в качестве пилотного проекта будут построены два коттеджных городках. На одном из них площадью в 76 гектаров будет возведено 293 дома («Бозарык»), на другом, площадью в 180 га, - 1 050 домов («Таскен»).





В ближайшие пять лет будет проведена инфраструктура в 529 многоэтажных и 25 736 частных домов.





Кроме этого, глава региона подчеркнул, что важным является и вопрос обновления жилищного фонда. В этой связи в планах властей намечено приведение в соответствие с современными стандартами архитектурного облика домов в Шымкенте и районах области, ремонт кровли зданий и благоустройство прилегающих территорий.





Сегодня по области имеется 3 152 многоэтажных дома. Из них 1 581 нуждается в капитальном ремонте, обновление уже прошли 183 здания. В результате число нуждающихся в модернизации домов снизилось с 50,1% до 44,4%.





В последующие четыре будут отремонтированы еще 488 многоэтажек, что позволит снизить долю ветхих домов до 28,8%.



