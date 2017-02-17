Аскар Мамин посетил предприятия оборонно-промышленного комплекса
17 февраля 2017, 17:59
Первый заместитель Премьер-Министра РК поручил активизировать развитие научно-технического потенциала и создание опытно-конструкторских бюро.
Сегодня Первый заместитель Премьер-Министра РК Аскар Мамин посетил ряд предприятий оборонно-промышленного комплекса в Астане, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра.
В ходе посещения ТОО «Казахстанская авиационная индустрия» А.Мамину доложили о деятельности предприятия, которое специализируется на изготовлении, сборке, ремонте, техническом обслуживании и продаже авиационной техники, таких как Airbus Military C-295, Ан 26, Ан 72, Ан 74. Здесь налажено производство и выпуск беспилотных летательных аппаратов военного назначения, проводится сервисное обслуживание и ремонт техники Военно-воздушных сил Казахстана – СУ 25, СУ 27, СУ 30, сборка и сервис легкомоторных самолетов.
На предприятии ТОО «Еврокоптер Казахстан Инжиниринг» председатель Правления АО «НК «Казахстан Инжиниринг» Е.Идрисов доложил Первому заместителя Премьер-Министра А.Мамину о работе предприятия, которое специализируется на изготовлении, сборке, ремонте, техническом обслуживании и продаже вертолетной техники. В настоящее время здесь собрано 26 вертолетов для АО «Казавиаспас» и Министерства Обороны РК. При заводе, выпускающем вертолетную технику, существует авиационный учебный центр, в котором обучаются специалисты как из Казахстана, так и всей Центральной Азии.
А.Мамин также посетил ТОО «Казахстан Парамаунт инжиниринг», где выпускаются бронированные колесные машины и современные бронетранспортеры. Предприятие нацелено на полное обеспечение вооруженных сил РК передовой техникой, максимальную локализацию производства и последующий экспорт продукции на международные рынки.
Освоен весь технологический процесс производства, сформирован инженерно-технический состав, создано конструкторское бюро для полного удовлетворения потребностей заказчиков.
Еще один объект оборонно-промышленного комплекса – ТОО «Казахстан Аселсан инжиниринг». Здесь А.Мамина проинформировали о ходе реализации «Дорожной карты» по повышению обороноспособности ВС РК, модернизации и созданию опытных образцов новой техники и вооружения.
По итогам поездки Первый заместитель Премьер-Министра РК А.Мамин поручил обратить особое внимание на дальнейшее наращивание экспортного потенциала военной техники, произведенной в Казахстане.
Также была отмечена необходимость проведения мероприятий, связанных с обеспечением модернизации предприятий ОПК, максимальной загрузки предприятий ОПК в рамках государственного оборонного заказа, кроме того, Первый заместитель Премьер-Министра РК поручил активизировать развитие научно-технического потенциала и создание опытно-конструкторских бюро.
Фото: primeminister.kz.
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