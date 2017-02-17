Тони Блэр призвал британцев опротестовать Brexit

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр призвал британцев, поддерживающих сохранение членства в ЕС, опротестовать принятое на референдуме о Brexit решение выйти из состава ЕС, сообщает сообщает РИА Новости





По его мнению, граждане Великобритании должны иметь право на изменение своего мнения по выходу Британии из Евросоюза. "Народ голосовал, не зная реальных условий Brexit. По мере того, как стали известны эти условия, у них (британцев — ред.) должно быть право на изменение своего мнения. Наша миссия в том, чтобы убедить их сделать это", — заявил он, выступая с речью в пятницу в Лондоне.





Блэр также раскритиковал политику британского правительства и консервативной партии, которые намерены провести "Brexit любой ценой". По его мнению, задача лейбористской партии — показать реальную цену Brexit. "Я не знаю, получится ли у нас. Но я знаю, что мы будем обвинены будущими поколениями, если мы не попытаемся", — подчеркнул он.





На референдуме 23 июня британцы проголосовали за выход страны из ЕС. Правительство в январе объявило о "жестком Brexit", предполагающем выход Британии из единого рынка ЕС и Таможенного союза ЕС. Ожидается, что официальная процедура выхода из ЕС будет запущена до конца марта.





Наталья Копылова.



