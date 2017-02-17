Кремль отказался разочаровываться в Трампе спустя месяц его правления

Пресс-секретарь российского президента допустил, что встреча Путина и Трампа может состояться до саммита стран G20, который пройдет в Гамбурге с 7 по 8 июля.

Кремль заявил о преждевременности оценок деятельности президента США Дональда Трампа. Об этом журналистам заявил ​пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает сообщает РБК





«Давать какие-то оценки было бы преждевременно», потому что Трамп находится у власти «только месяц», сказал Песков. «Контактов субстантивных глав государств не было», отметил пресс-секретарь российского президента и пояснил, что, когда они состоятся, станет понятна позиция Трампа.





«Что касается очарования или разочарования хочу вам напомнить, что мы на протяжении всего периода говорим, что мы никогда не носили розовые очки и не питали иллюзий, поэтому нам не в чем разочаровываться», — заметил Песков.





В конце января пресс-секретарь российского лидера допустил, что встреча Путина и Трампа может состояться до саммита стран G20, который пройдет в Гамбурге с 7 по 8 июля. Песков рассказал, что помощники президентов США и России начнут прорабатывать встречу двух лидеров. Кремль надеется, что это будет сделано «достаточно оперативно», добавил Песков.



