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Кремль отказался разочаровываться в Трампе спустя месяц его правления

17 февраля 2017, 19:07

Пресс-секретарь российского президента допустил, что встреча Путина и Трампа может состояться до саммита стран G20, который пройдет в Гамбурге с 7 по 8 июля.


Кремль заявил о преждевременности оценок деятельности президента США Дональда Трампа. Об этом журналистам заявил ​пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РБК.

«Давать какие-то оценки было бы преждевременно», потому что Трамп находится у власти «только месяц», сказал Песков. «Контактов субстантивных глав государств не было», отметил пресс-секретарь российского президента и пояснил, что, когда они состоятся, станет понятна позиция Трампа.

«Что касается очарования или разочарования хочу вам напомнить, что мы на протяжении всего периода говорим, что мы никогда не носили розовые очки и не питали иллюзий, поэтому нам не в чем разочаровываться», — заметил Песков.

В конце января пресс-секретарь российского лидера допустил, что встреча Путина и Трампа может состояться до саммита стран G20, который пройдет в Гамбурге с 7 по 8 июля. Песков рассказал, что помощники президентов США и России начнут прорабатывать встречу двух лидеров. Кремль надеется, что это будет сделано «достаточно оперативно», добавил Песков.

Фото: rt.com.

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