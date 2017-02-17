В поселке Косши построят 14 скважин

С 2016 года ведутся работы по прокладке водовода от Нижнеромановского месторождения до поселка Косши. В проект включено строительство 14 скважин, двух резервуаров по 1900 кубов каждая, сообщает Управление внутренней политики Акмолинской области со ссылкой на пресс-службу акима Целиноградского района.





Проект будет реализован до конца 2019 года. Три скважины и водовод уже введены в эксплуатацию, действует и бактерицидная установка, благодаря которой дополнительно получили 1000 кубов воды.





Ранее жители жилого массива «Лесная поляна» жаловались на перебой с водоснабжением и отсутствие освещения. В акимате Целиноградского района пояснили, что в связи с авариями произошли три остановки воды по причине изношенности водопроводных сетей в поселке Косши. На данный момент проблемы устраняются.





Что касается освещения, то в ведомстве объяснили, что освещение по Лесной Поляне находится на балансе застройщика «Альянс Строй Инвест». После того, как его передадут на баланс аппарата акима Косшынского сельского округа, освещение будет подключено. В настоящее время по линиям электрических сетей, находящихся на балансе акимата округа, проблемы отсутствуют. Вся электрическая сеть работает в исправном состоянии.