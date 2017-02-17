Открыта "Горячая линия" в связи со сходом лавины в Жамбылской области
17 февраля 2017, 19:34
Линия функционирует в круглосуточном режиме для оказания психологической и информационной поддержки населению.
Открыта "Горячая линия" в связи со сходом лавины в Жамбылской области, унесшей жизни семи военнослужащих, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.
Телефон "Горячей линии" - 8 (7262) 51-41-67. Линия функционирует в круглосуточном режиме для оказания психологической и информационной поддержки населению.
Напомним, сегодня, 17 февраля, в 13:15 в дежурную часть ДЧС области поступило сообщение от егеря о том, что в Жуалынском районе, в 35-40 км от с. Алатау, в ущелье "Коксай" произошел сход лавины. Под завалом находятся военнослужащие. На данный момент известно о 16 спасенных и семи погибших.
На месте работают спасательные подразделения – 75 человек и 7 единиц техники, более 60 военнослужащих в/ч 91678 и бригады скорой медицинской помощи.
Работы продолжаются.
Фото: ustinka.kz.
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