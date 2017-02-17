Жительница Костаная, считавшая отца умершим, узнала его в ролике про бездомных Актау

Евгения Давлетшина уже купила билет до Актау на ближайшее воскресенье. Она надеется найти отца и забрать его домой.

О том, что отец скончался, Евгения Давлетшина узнала от женщины, у которой ее папа несколько лет снимал квартиру в Актау. Обратившись в правоохранительные органы, женщина выяснила, что Алик Давлетшин не числится в категории «умерших». Чуть позже Евгения увидела репортаж про актауских БОМЖей. В одном из бездомных девушка узнала своего отца , пишет "Лада".





Алик Давлетшин, по словам Евгении, уехал в Актау в 2013 году на вахтовую работу. Периодически мужчина выходил на связь с семьей.





- Папа давно с нами не жил. Но мы всегда общались. Он нам очень помогал. Он не был пьющим. Наоборот, всегда очень много работал. Всю жизнь он был в разъездах, мы привыкли к тому, что звонил он редко. Поэтому, когда он перестал звонить в какой-то момент, мы не волновались и не били тревогу, - рассказывает Евгения Давлетшина.





Когда вестей от отца не было уже больше года, и мужчина не отвечал на звонки, Евгения разыскала домашний телефон бабушки, у которой отец снимал квартиру в Актау.





- Эта бабушка мне сказала, что отца убили в пьяной драке в 2015 году. Мы, конечно же, были в шоке. Оплакали папу всей семьей. Уже позже, когда отошли от горя, я обратилась в правоохранительные органы Костаная, чтобы узнать, где похоронен отец, чтобы можно было прийти к нему на могилу. Полицейский выяснил, что среди мертвых отец не числится. Более того, в 2016 году человек с похожим именем попадал в больницу Мангистауской области. Он был без документов и без определенного места жительства. Это вся информация, которую мне смогли предоставить в полиции, - говорит Евгения.





Вернувшись домой, женщина решила поискать сведения об отце в интернете и случайно нашла видеоролик на портале "Лада" от 2015 года "Бездомных в Актау волонтеры теперь кормят почти каждый день". Среди людей без определенного места жительства, которые пришли поесть, Евгения узнала своего отца.





- Родного человека ни с кем не спутаешь. Даже не смотря на то, что он грязный, обросший, мы уверены — это наш папа, - говорит Евгения.





Евгения Давлетшина уже купила билет до Актау на ближайшее воскресенье. Она надеется найти отца и забрать его домой.





Журналисты редакции отыскали интервью Алика Давлетшина, которое он давал в 2015 году.





- Уже год я обитаю на улице. Без документов. Ходил я по разным инстанциям, хотел восстановить документы и домой уехать. Но меня кругом "пинают". Хотел также поселиться куда-нибудь, например, в адаптационный центр, чтобы зимой не замерзнуть насмерть, тоже не получилось. Посылают из одной инстанции в другую, а толку нет. В итоге я рукой махнул, - рассказал мужчина.





Редакция обращается к жителям Актау: если у вас есть информация об Алике Давлетшине, просим вас сообщить по телефону: 8 (701) 467 87 37 Светлана Антонова. Последний раз мужчину видели в начале текущего года в 14 микрорайоне.





Светлана Антонова.



