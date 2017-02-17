Видео состязаний по бегу между зайцем и черепахой стало хитом Facebook
17 февраля 2017, 21:25
Зрителями прямой трансляции 16 февраля стали свыше ста тысяч человек.
Более трех миллионов человек посмотрели видео соревнований между зайцем и черепахой, которые транслировала в Facebook медиакомпания Super Deluxe, сообщает РИА Новости.
По данным портала Mashable, зрителями прямой трансляции 16 февраля стали свыше ста тысяч человек.
Вопреки ожиданиям, победителем "забега" оказалась черепаха, которая достигла финиша за 40 минут.
Не обошлось и без напряженных моментов: так, перед финишной прямой черепаха остановилась и несколько минут отказывалась ее перейти, что вызвало шквал эмоций в комментариях. Пользователи сочли, что животное "изучает линию финиша, чтобы разработать наиболее подходящую стратегию по ее пересечению".
Многие комментаторы сетовали, что захватывающее соревнование заставило их бросить все остальные дела. "Четыре часа утра, а я смотрю это. Думаю, у меня все в порядке с приоритетами", — написал один из пользователей.
Фото: кадр из видео.
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