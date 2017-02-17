У знаменитого бомжа-чемпиона из Алматы теперь есть жилье

Пока это съемная комната в доме. Зато у подножья гор.

Знаменитый бомж-чемпион из Алматы обзавелся жильем. Именитому гимнасту Максиму Цыганкову помогли спортсмены: восстановили документы и сняли комнату в доме у подножья гор. Они же собрали денег на первое время, чтобы коллега ни в чем не нуждался, пока ищет работу, сообщает телеканал " сообщает телеканал " КТК ".





Еще недавно двукратный чемпион СССР бродяжничал, попрошайничал и спал на улице. Но после сюжета на телеканале, жизнь Цыганкова круто изменилась.

Знаменитый алматинский бомж-чемпион, наконец, покидает стены центра социальной адаптации. Максим Цыганков говорит: рюкзак собрал еще с утра. Он надеется, что сюда больше никогда не попадет.





Максим Цыганков:





- Буду работать, начну жизнь с чистого листа.





- Какие-то уже есть мысли – где работать?





- Пока примерно есть, но не хочу говорить. Самого себя обнадеживать и вас тоже. Думаю, все будет хорошо.





- Надеюсь, никогда не вернетесь к тому подъезду.





- Нет, нет, все будет по-другому!





- Не приходи к нам сюда!





Вот и сотрудники центра соцадаптации как родного обнимают Максима и дают ценные наставления. Здесь ему теперь всегда рады, но только в качестве гостя. У бывшего атлета начинается другая жизнь.





Ляззат Закирбаева, зам. директора центра социальной адаптации г. Алматы:





- Наш Максим полностью выздоровел, друзья его помогли, Ирина вот бегает. Ваша передача помогла нам, и показали нашу работу вы. В течение 15 дней мы сделали ему удостоверение, друзья помогли оплатить все штрафы, и сейчас его на работу заберут, и мы будем рады!





Мастер спорта международного класса Ирина Брейгина, узнав, что ее друг и коллега бродяжничает в Алматы, первой пришла на помощь. Она обзвонила знакомых спортсмена и рассказала им о тяжелой судьбе Цыганкова. Никто не остался в стороне: они сообща создали специальный фонд и собрали для Максима деньги. Нашли ему и жилье.





Пока это съемная комната в доме. Зато у подножья гор.





Ирина Брейгина, мастер спорта международного класса по спортивной гимнастике:





- Давайте довольствоваться малым! Какой-то хеппи-энд у нас есть, я думаю. Чего мы добились и достигли. Человек жив и здоров. Мы дали ему шанс выздороветь и снова ощутить себя человеком. Он хочет идти дальше. Это не так было сложно, хотя спасибо огромное нашим близким людям, расселившимся по всему белому свету, собравшим эти деньги, с помощью которых мы сможем оплатить, пока он временно не работает.





Двукратный чемпион СССР по спортивной гимнастике Максим Цыганков оказался на улице после того, как его квартиру присвоила себе родная сестра. Позже выяснилось, бывший спортсмен имел судимость - за воровство и превышение самообороны. Но все эти проблемы уже в прошлом, говорит Максим. Сегодня он приступает к поискам работы. И надеется, что впереди его ждет хорошее будущее.





Наталья Кунина.







