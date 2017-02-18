Борис Джонсон призвал дать Трампу шанс

Около 40% американских избирателей высказались за импичмент нового президента США Дональда Трампа, против 48%.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон считает, что нельзя недооценивать подходы нового президента США Дональда Трампа к решению различных проблем, сообщает сообщает РИА Новости





"Дайте Трампу шанс. Да, это новый стиль управления. Но не надо недооценивать новые подходы к достижению результатов", — сказал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.





Сразу после вступления в должность президент США Дональд Трамп отдал распоряжение начать строительство стены на границе с Мексикой. Позднее он подписал указ об иммиграции, ужесточающий правила въезда в страну и временно ограничивающий въезд ряду иностранцев. Позднее действие указа было приостановлено в судебном порядке, но многие в США и других странах, в том числе известные политики, выступили против действий президента.





Согласно проведенному в конце января опросу Public Policy Polling, около 40% американских избирателей высказались за импичмент нового президента США Дональда Трампа, против 48%.





Тимур Хурсандов.



