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Борис Джонсон призвал дать Трампу шанс

18 февраля 2017, 00:07

Около 40% американских избирателей высказались за импичмент нового президента США Дональда Трампа, против 48%.


Глава МИД Великобритании Борис Джонсон считает, что нельзя недооценивать подходы нового президента США Дональда Трампа к решению различных проблем, сообщает РИА Новости.

"Дайте Трампу шанс. Да, это новый стиль управления. Но не надо недооценивать новые подходы к достижению результатов", — сказал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Сразу после вступления в должность президент США Дональд Трамп отдал распоряжение начать строительство стены на границе с Мексикой. Позднее он подписал указ об иммиграции, ужесточающий правила въезда в страну и временно ограничивающий въезд ряду иностранцев. Позднее действие указа было приостановлено в судебном порядке, но многие в США и других странах, в том числе известные политики, выступили против действий президента.

Согласно проведенному в конце января опросу Public Policy Polling, около 40% американских избирателей высказались за импичмент нового президента США Дональда Трампа, против 48%.

Тимур Хурсандов.

Фото: AFP 2017/ KIRSTY WIGGLESWORTH.

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