Трамп пообещал бороться за каждое рабочее место для американцев

"Как президент я готов сделать все возможное для того, чтобы реализовать силу Америки и вернуть людей на работу", - сказал Трамп.

Президент США Дональд Трамп в пятницу пообещал бороться "за каждое рабочее место для американцев", передает передает РИА Новости





"Как президент я готов сделать все возможное для того, чтобы реализовать силу Америки и вернуть людей на работу", — сказал он, представляя самолет Boeing Dreamliner на заводе Boeing в штате Южная Каролина.





"Мы намерены бороться за каждое рабочее место для американцев. И мы будем делать в этом направлении еще больше в ближайшие месяцы и годы", — отметил президент.





Сам самолет Трамп назвал "прекрасным". По его словам, он сделан в США. Как отметил глава государства, этот проект позволяет создавать в стране новые рабочие места.



