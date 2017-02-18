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Трамп пообещал бороться за каждое рабочее место для американцев

18 февраля 2017, 01:44

"Как президент я готов сделать все возможное для того, чтобы реализовать силу Америки и вернуть людей на работу", - сказал Трамп.


Президент США Дональд Трамп в пятницу пообещал бороться "за каждое рабочее место для американцев", передает РИА Новости.

"Как президент я готов сделать все возможное для того, чтобы реализовать силу Америки и вернуть людей на работу", — сказал он, представляя самолет Boeing Dreamliner на заводе Boeing в штате Южная Каролина.

"Мы намерены бороться за каждое рабочее место для американцев. И мы будем делать в этом направлении еще больше в ближайшие месяцы и годы", — отметил президент.

Сам самолет Трамп назвал "прекрасным". По его словам, он сделан в США. Как отметил глава государства, этот проект позволяет создавать в стране новые рабочие места.

Фото: AP Photo/ Manuel Balce Ceneta.

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