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Эрдоган начал агитационную кампанию в поддержку президентского правления

18 февраля 2017, 02:00

Эрдоган заявил, что голосование против конституционной реформы будет означать игру на руку "террористам и путчистам".


Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал агитационную кампанию в поддержку изменений в конституцию для укрепления президентской власти, вопрос о которых вынесен на общенациональный референдум, намеченный на 16 апреля, сообщает Euronews.

На митинге в городе Кахраманмараше на юге стране в присутствии тысяч своих сторонников Эрдоган заявил, что голосование против конституционной реформы будет означать игру на руку "террористам и путчистам".

Критики проекта о переходе Турции от парламентской к президентской системе правления опасаются, что таким образом слишком много полномочий сосредоточится в руках Эрдогана, которого и без того обвиняют в авторитарных методах, особенно – после попытки переворота в июле, ставшей поводом для масштабных репрессий. До голосования Эрдоган намерен объехать около 30 провинций страны.

Фото: inosmi.ru.

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