Эрдоган начал агитационную кампанию в поддержку президентского правления
18 февраля 2017, 02:00
Эрдоган заявил, что голосование против конституционной реформы будет означать игру на руку "террористам и путчистам".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал агитационную кампанию в поддержку изменений в конституцию для укрепления президентской власти, вопрос о которых вынесен на общенациональный референдум, намеченный на 16 апреля, сообщает Euronews.
На митинге в городе Кахраманмараше на юге стране в присутствии тысяч своих сторонников Эрдоган заявил, что голосование против конституционной реформы будет означать игру на руку "террористам и путчистам".
Критики проекта о переходе Турции от парламентской к президентской системе правления опасаются, что таким образом слишком много полномочий сосредоточится в руках Эрдогана, которого и без того обвиняют в авторитарных методах, особенно – после попытки переворота в июле, ставшей поводом для масштабных репрессий. До голосования Эрдоган намерен объехать около 30 провинций страны.
Фото: inosmi.ru.
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