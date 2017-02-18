Эрдоган начал агитационную кампанию в поддержку президентского правления

Эрдоган заявил, что голосование против конституционной реформы будет означать игру на руку "террористам и путчистам".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал агитационную кампанию в поддержку изменений в конституцию для укрепления президентской власти, вопрос о которых вынесен на общенациональный референдум, намеченный на 16 апреля , сообщает , сообщает Euronews





На митинге в городе Кахраманмараше на юге стране в присутствии тысяч своих сторонников Эрдоган заявил, что голосование против конституционной реформы будет означать игру на руку "террористам и путчистам".





Критики проекта о переходе Турции от парламентской к президентской системе правления опасаются, что таким образом слишком много полномочий сосредоточится в руках Эрдогана, которого и без того обвиняют в авторитарных методах, особенно – после попытки переворота в июле, ставшей поводом для масштабных репрессий. До голосования Эрдоган намерен объехать около 30 провинций страны.



