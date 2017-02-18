ИС «Электронные счета-фактуры» функционирует в штатном режиме с 23:00 часов 17 февраля 2017 года

Уважаемые пользователи информационной системы «Электронные счета-фактуры»!

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан сообщает, что работы по увеличению производительности «Электронные счета-фактуры» завершены.

Информационная система работает в штатном режиме с 23:00 часов 17 февраля 2017 года (времени г. Астана).

Обращаем Ваше внимание, что счета-фактуры, выписанные до отключения информационной системы, будут обработаны и зарегистрированы датой их отправки.