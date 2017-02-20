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Новости за сегодня

О нестабильности работы информационной системы «Электронные счета-фактуры»

Уважаемые пользователи информационной системы «Электронные счета-фактуры»!

Комитет государственных доходов сообщает, что работы по увеличению производительности «Электронные счета-фактуры» завершены.

Информационная система работает в штатном режиме с 23:00 часов 17 февраля 2017 года (времени г. Астана).

Однако по состоянию на 20 февраля 2017 года наблюдается снижение скорости на интернет каналах АО «Казхтелеком», в связи с чем зафиксирована нестабильная работа информационной системы «Электронные счета-фактуры» и КГД Министерства финансов Республики Казахстан приносит извинения за причиненные неудобства.

Обращаем Ваше внимание, что счета-фактуры, выписанные до отключения информационной системы, будут обработаны и зарегистрированы датой их отправки.


20 февраля 2017, 12:30
Источник, интернет-ресурс: Комитета государственных доходов МФ РК

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