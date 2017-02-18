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В субботу в Казахстане ожидаются осадки

18 февраля 2017, 06:00

Местами сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра.


На большей части республики с прохождением атмосферных фронтов ожидается снег, в южных областях осадки, местами сильные, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК..

Местами сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра.

В Акмолинской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Северо- Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается туман. В Костанайской, Карагандинской областях местами ожидается туман, низовая метель, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Южно-Казахстанской области местами ожидается туман, гололед, усиление ветра ночью местами 15-20, днем на большей части 15-20, местами 23-28 м/с. В Кызылординской области - местами туман, гололед.

В Алматинской, Жамбылской областях местами ожидается туман, гололед, усиление ветра 15-23 м/с. В Восточно-Казахстанской области - метель, гололед, усиление ветра 15-20, ночью порывы 25 м/с.

В Алматы днем 2°, облачно.

В Астане днем -16°, облачно.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: www.vseznaika.org

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