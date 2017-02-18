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Назван главный итог переговоров по Сирии в Астане

18 февраля 2017, 06:07

Группа по контролю за соблюдением режима прекращения боевых действий, подготовленного Россией, Ираном и Турцией.


Ключевым итогом второго раунда переговоров по Сирии в Астане стало одобрение положения о совместной группе по контролю за перемирием в арабской республике, сообщил РИА Новости источник в администрации президента.

"Главным результатом работы в Астане стало одобрение всеми участниками положения о совместной группе по контролю за соблюдением режима прекращения боевых действий, подготовленного Россией, Ираном и Турцией. Это означает, что трехсторонний механизм поставлен на хорошую, согласованную основу", — сказал собеседник агентства.

"Задачами для трехсторонней совместной группы, кроме обеспечения всех условий прекращения огня, также является отделение террористических организаций, таких как ИГ и Нусра (запрещены в РФ), от вооруженной оппозиции, укрепление мер доверия, способствующих межсирийскому диалогу под эгидой ООН", — отметил источник.

Фото: Казинформ

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