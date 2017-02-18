Назван главный итог переговоров по Сирии в Астане

"Главным результатом работы в Астане стало одобрение всеми участниками положения о совместной группе по контролю за соблюдением режима прекращения боевых действий, подготовленного Россией, Ираном и Турцией. Это означает, что трехсторонний механизм поставлен на хорошую, согласованную основу", — сказал собеседник агентства.





"Задачами для трехсторонней совместной группы, кроме обеспечения всех условий прекращения огня, также является отделение террористических организаций, таких как ИГ и Нусра (запрещены в РФ), от вооруженной оппозиции, укрепление мер доверия, способствующих межсирийскому диалогу под эгидой ООН", — отметил источник.