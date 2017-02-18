В Турции задержали журналиста газеты Welt по обвинению в терроризме

По информации агентства, журналист Денис Юсел (Deniz Yucel), имеющий немецкое и турецкое гражданство, освещал новость о взломе почтового ящика министра энергетики и природных ресурсов Турции Берата Албайрака, чьи письма позднее были опубликованы WikiLeaks.





Как сообщается, главный редактор газеты назвал Юсела "отличным работником" и выразил надежду на то, что "честное судебное слушание докажет его невиновность".





По данным агентства, немецкий МИД сообщил, что журналиста задержали в четверг. "Мы надеемся, что расследование турецких властей дела господина Юсела будет проводиться в соответствии с верховенством закона и к нему будут относиться справедливо, в частности, соблюдая свободу прессы, гарантированную конституцией Турции", — цитирует агентство заявление МИД ФРГ.