В Турции задержали журналиста газеты Welt по обвинению в терроризме
18 февраля 2017, 06:28
Журналист Денис Юсел освещал новость о взломе почтового ящика министра Турции Берата Албайрака, чьи письма позднее были опубликованы WikiLeaks.
Полиция Турции задержала журналиста немецкой газеты Welt по обвинению в членстве в террористической организации, неправильном использовании данных и террористической пропаганде, сообщает РИА Новости.
По информации агентства, журналист Денис Юсел (Deniz Yucel), имеющий немецкое и турецкое гражданство, освещал новость о взломе почтового ящика министра энергетики и природных ресурсов Турции Берата Албайрака, чьи письма позднее были опубликованы WikiLeaks.
Как сообщается, главный редактор газеты назвал Юсела "отличным работником" и выразил надежду на то, что "честное судебное слушание докажет его невиновность".
По данным агентства, немецкий МИД сообщил, что журналиста задержали в четверг. "Мы надеемся, что расследование турецких властей дела господина Юсела будет проводиться в соответствии с верховенством закона и к нему будут относиться справедливо, в частности, соблюдая свободу прессы, гарантированную конституцией Турции", — цитирует агентство заявление МИД ФРГ.
Ранее сайт WikiLeaks опубликовал письма из личного почтового ящика турецкого министра энергетики и природных ресурсов Берата Албайрака, который приходится зятем президенту Турции Тайипу Эрдогану. WikiLeaks обнародовали 57,9 тысячи электронных писем. Все они относятся к временному промежутку с апреля 2000 года по 23 сентября 2016 года. Большинство писем представляет собой переписку с турецкими политиками, бизнесменами и членами семьи.
Фото: РИА Новости
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4844832-044a76f6116811a714593dff70190b9a
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...