Экс-глава генштаба армии Аргентины арестован по делу о похищении людей
18 февраля 2017, 07:00
Речь идет о похищении и пытках двух человек.
Бывший глава генерального штаба аргентинской армии Сесар Милани арестован по подозрению в нарушении прав человека во времена военной диктатуры в 1970-80-е годы, сообщает Би-би-си.
Речь идет о похищении и пытках двух человек. По утверждению сдедственных органов, Милани, который в те времена был офицером инженерного батальона, мог быть причастен к преступлению. Сам он отрицает обвинения в свой адрес.
Сесар Милани возглавлял генштаб при при президенте Кристине Киршнер, которая управляла Аргентиной в 2007-2015 годах.
В результате военного переворота в марте 1976 года власть в Аргентине захватили военные под руководством генерала Хорхе Виделы, правившие страной до 1983 года.
За это время в стране были убиты и пропали без вести несколько десятков тысяч человек.
Фото: REUTERS
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4844833-da20a4924bbda8d37872eb17da4b6324
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...