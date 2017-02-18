Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Экс-глава генштаба армии Аргентины арестован по делу о похищении людей

18 февраля 2017, 07:00

Речь идет о похищении и пытках двух человек.


Бывший глава генерального штаба аргентинской армии Сесар Милани арестован по подозрению в нарушении прав человека во времена военной диктатуры в 1970-80-е годы, сообщает Би-би-си.

Речь идет о похищении и пытках двух человек. По утверждению сдедственных органов, Милани, который в те времена был офицером инженерного батальона, мог быть причастен к преступлению. Сам он отрицает обвинения в свой адрес.

Сесар Милани возглавлял генштаб при при президенте Кристине Киршнер, которая управляла Аргентиной в 2007-2015 годах.

В результате военного переворота в марте 1976 года власть в Аргентине захватили военные под руководством генерала Хорхе Виделы, правившие страной до 1983 года.
За это время в стране были убиты и пропали без вести несколько десятков тысяч человек.

Фото: REUTERS

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...