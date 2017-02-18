Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Роналду снимется в сериале о беженцах

18 февраля 2017, 07:18

Сериал будет состоять из трех сезонов.


Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду и американская актриса Анджелина Джоли заявили о намерении сняться в турецком сериале «Мост жизни», сообщает Lenta.ru.

По информации издания, в картине будет рассказана история о семье беженцев из Сирии, ищущей убежища в Турции. Сериал будет состоять из трех сезонов. Слоган — «Или вы останетесь там и умрете, или вы приедете сюда и будете жить».

Роналду и Джоли не будут задействованы в основном актерском составе. 32-летний футболист и 41-летняя актриса заявили о желании помочь проекту, планируется, что они выступят в качестве приглашенных знаменитостей.

Съемки начнутся в марте 2017 года в Газиантепе.

Фото: Yohei Osada

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...