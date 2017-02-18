Роналду снимется в сериале о беженцах
18 февраля 2017, 07:18
Сериал будет состоять из трех сезонов.
Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду и американская актриса Анджелина Джоли заявили о намерении сняться в турецком сериале «Мост жизни», сообщает Lenta.ru.
По информации издания, в картине будет рассказана история о семье беженцев из Сирии, ищущей убежища в Турции. Сериал будет состоять из трех сезонов. Слоган — «Или вы останетесь там и умрете, или вы приедете сюда и будете жить».
Роналду и Джоли не будут задействованы в основном актерском составе. 32-летний футболист и 41-летняя актриса заявили о желании помочь проекту, планируется, что они выступят в качестве приглашенных знаменитостей.
Съемки начнутся в марте 2017 года в Газиантепе.
Фото: Yohei Osada
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