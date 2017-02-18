Пхеньян потребовал от Малайзии вернуть тело Ким Чон Нама

Посол Северной Кореи в Малайзии заявил, что его страна не признает результатов вскрытия, проведенного малайзийской стороной.

Власти Северной Кореи потребовали от Малайзии немедленно передать им тело убитого брата лидера КНДР Ким Чен Ына - Ким Чон Нама, сообщает Би-би-си.





Посол Северной Кореи в Малайзии заявил, что его страна не признает результатов вскрытия, проведенного малайзийской стороной. Со слов посла, Малайзия может попытаться скрыть некоторые факты о смерти Ким Чон Нама и "вступить в сговор с враждебными [для КНДР] силами".





Власти Малайзии уже заявляли, что после проведения экспертиз вернут тело Ким Чон Нама, не уточнив при этом, будет ли тело передано властям КНДР или близким Ким Чон Нама.





Ранее малазийская полиция сообщила о задержании трех подозреваемых в причастности к убийству Ким Чон Нама.





В среду была задержана первая подозреваемая - судя по документам, это 18-летняя гражданка Вьетнама. Предположительно, именно ее сняла одна из камер видеонаблюдения в Куала-Лумпуре. На распространенной малазийской полицией фотографии женщина была в футболке с надписью LOL.

В четверг полиция Малайзии объявила о задержании второй подозреваемой. Сообщалось, что при ней был индонезийский паспорт на имя Сити Айши и на момент задержания она была одна. В этот же день был задержан третий подозреваемый - предположительно бойфренд задержанной гражданки Индонезии.

Полиция Малайзии сообщала, что ищет еще нескольких иностранных граждан, которые, по мнению властей, могут быть причастны к убийству Ким Чон Нама.

Южнокорейский телеканал "Чосун" сообщал, что Ким Чон Нам якобы был отравлен с помощью игл с ядом. В репортаже говорилось, что в аэропорту Куала-Лумпура на него напали две женщины, после чего скрылись с места преступления. Источник Би-би-си, знакомый с семьей покойного, подтвердил, что причиной смерти Ким Чон Нама стало отравление.



