В Семее отменены занятия в школах
18 февраля 2017, 08:00
Также в школу не идут учащиеся 1-4 классов школ Бородулихинского района.
В Семее из-за морозов отменены занятия, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Управление образования.
"Семей. -23 мороз, отменяются занятия учащихся с 1-4 классы 1 смены", - говорится в сообщении.
Также в школу не идут учащиеся 1-4 классов школ Бородулихинского района.
Фото: Три шурупа
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