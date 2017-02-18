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Обама занял 12 место в рейтинге всех президентов США

18 февраля 2017, 08:37

На первом месте находится Авраам Линкольн, Барак Обама занял 12-е место в этом списке, а Джордж Буш - младший оказался на 33-ем месте рейтинга


Американский кабельный телеканал C-Span опубликовал рейтинг президентов США, который был составлен политологами, историками и другими профильными специалистами, сообщает ТАСС.

По итогам голосования, первое место занял 16-й президент США Авраам Линкольн, второе и третье места достались, соответственно, Джорджу Вашингтону и Франклину Рузвельту.

Предыдущий глава американской администрации Барак Обама занял в этом списке лишь 12-ю строчку, однако получил более высокий ранг за заслуги в области экономического регулирования: в этом отдельном перечне он оказался на восьмой строчке. При этом, по оценке специалистов, Обама хуже всего проявил себя во взаимодействии с Конгрессом, и по этому параметру он оказался на 39-м месте из 43-х.

Гораздо худшие показатели у Джорджа Буша - младшего, который занял в итоговом рейтинге 33-е место и хуже всего проявил себе в вопросах внешней политики (41-я позиция).

В составлении своеобразного "хит-парада американских лидеров" приняли участие более 90 историков, а также эксперты известных "мозговых центров" США.

Фото: politolog.net


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