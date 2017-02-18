В Казахстане могут снизиться цены на лекарства
18 февраля 2017, 09:05
Цены могли бы снизиться в 3-4 раза.
Если бы государство регулировало сто процентов наименований зарегистрированных лекарств, цены снизились бы в три четыре раза. Об этом телеканалу «Астана» высказала исполняющий обязанности председателя профильного комитета Минздрава - Лариса Пак.
Специалисты ведомства знакомятся с деятельностью фармпредприятий Шымкента. По их данным, в министерство поступает всё больше обращений от казахстанцев, которые жалуются на подорожание медикаментов в аптеках.
"Если в процентах на сегодняшний день государство регулирует только 54 процента наименований зарегистрированных лекарственных средств. Остальные наименования не подпадают под регулирование, потому, что это рынок, это то, что продается сегодня в аптеках и откуда мы получаем жалобы от населения, почему лекарства дорогие. Ну, когда государство будет регулировать, я думаю, цены в 3-4 раза должны снизятся", - говорить и.о. председателя Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности МЗ РК Лариса Пак.
Фото: Ukr-online.com
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