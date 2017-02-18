Казахстанец 10 лет скрывался в России за совершенное преступление

Мужчину задержали пограничники 8 февраля в пункте пропуска через государственную границу РФ "Озинки". Задержанный предъявил поддельный паспорт. Он пытался выдать себя за гражданина Армении.





Сотрудники ФСБ выяснили, что мужчина с 2007 года находился в межгосударственном розыске за преступления в Казахстане.





9 февраля было возбуждено дело о покушении на незаконное пересечение границы России. Мужчину взяли под стражу.





По версии следствия, в 2006 году мужчина в Казахстане стал виновником смертельной аварии. Он уехал с места происшествия. Все эти годы мужчина скрывался от правоохранителей в Саратовской области.