В Алматы весной снесут 87 хрущевок

Застройщики уже прошли все инстанции и получили соответствующие разрешения на снос и строительство.

Уже весной в Турксибском районе Алматы начнётся снос 87 каркасно-камышитовых хрущёвок, появится два новых детсада и школа, сообщает Krisha.kz.





А до августа к газовому отоплению подключат абсолютно все частные дома. Подробно об этом рассказал глава района Владимир Устюгов на отчётной встрече с жителями.





В указанном районе более 500 многоквартирных домов, из них 1 176 относятся к категории «Ветхое жильё». Их планируют снести до 2022 года. По словам Устюгова, в этом году реализуют два проекта. Застройщики уже прошли все инстанции и получили соответствующие разрешения на снос и строительство.





Первый из них отвечает за снос и строительство домов в квадрате ул. Глазунова — роща Баума — БАК — пр. Сейфуллина. Всего под бульдозер пустят 30 хрущёвок (387 квартир). Буквально в следующем месяце застройщик начнёт возведение жилой многоэтажки. В неё переселят жильцов ветхих строений.





Второму застройщику вверен участок в мкр «Алтай-2», где под демонтаж попадает 57 многоквартирных домов (456 квартир). В настоящее время уже проводятся встречи инвестора с жителями.





Кроме того, активно застраиваются жилыми массивами свободные участки, расположенные в недавно присоединённых микрорайонах. Так, в этом году, к сентябрю, по программе «Доступное жильё — 2020» в мкр «Жас Канат» построят четыре девятиэтажных жилых дома на 288 квартир. В этом же микрорайоне, но по «Нурлы жол», инвесторы приступят к возведению 47 пятиэтажек, новоселье в которых отпразднуют более 1 650 семей. Срок завершения — июль.





Также в 2017 году появится новая школа на 600 учеников в мкр «Колхозшы» (ПСД намечено разработать в первом полугодии) и два детских сада на 320 мест каждый в мкр «Жас Канат». В четырёх школах, № 20, 71,106 и 162, проведут сейсмоусиление зданий и капитальный ремонт. Учащиеся временно будут посещать занятия в близрасположенных школьных учреждениях. Помимо этого, выделены средства на разработку ПСД сейсмоусиления и капитального ремонта СШ № 49, к школе № 61 возведут пристройку.





За счёт местного бюджета на текущий год запланировано благоустройство 80 дворов, а с помощью частных инвесторов уже летом в парке на ул. Тынышбаева, а также во внутренних дворах средних школ № 195 и 198 появятся новые спортивные площадки.



