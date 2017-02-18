Кукушкин вышел в полуфинал турнира в Мемфисе
18 февраля 2017, 11:02
В четвертьфинальном матче Кукушкин оказался сильнее американского теннисиста Стива Джонсона — 6:0, 6:4.
Казахстанец Михаил Кукушкин стал полуфиналистом турнира АТР, проходящего в американском Мемфисе, сообщает Sports.kz.
В четвертьфинальном матче Кукушкин оказался сильнее американского теннисиста Стива Джонсона — 6:0, 6:4.
Соперником Михаила в полуфинале станет победитель матча Николоз Басилашвили (Грузия) — Мэттью Эбден (Австралия).
Фото: sports.kz
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com