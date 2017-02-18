Кукушкин вышел в полуфинал турнира в Мемфисе

18 февраля 2017, 11:02

В четвертьфинальном матче Кукушкин оказался сильнее американского теннисиста Стива Джонсона — 6:0, 6:4.


Казахстанец Михаил Кукушкин стал полуфиналистом турнира АТР, проходящего в американском Мемфисе, сообщает Sports.kz.

В четвертьфинальном матче Кукушкин оказался сильнее американского теннисиста Стива Джонсона — 6:0, 6:4.

Соперником Михаила в полуфинале станет победитель матча Николоз Басилашвили (Грузия) — Мэттью Эбден (Австралия).

Фото: sports.kz

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