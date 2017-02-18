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В тюремной камере вице-президента Samsung нет душа и кровати

18 февраля 2017, 11:12

Общаться с другими заключенными ему не разрешается.


Суд в Сеуле выдал ордер на арест фактического главы корпорации Samsung Ли Чжэ Ена, который обвиняется во взяточничестве в связи с крупным коррупционным скандалом вокруг президента страны Пак Кын Хе, сообщает Росбалт.

Следствие должно быть завершено до 28 февраля и может быть продлено только на один месяц с согласия исполняющего обязанности президента Южной Кореи премьер-министра Хван Ге Ана.

В тюремной камере, куда поместили Ли Чжэ Ена нет душа, только умывальник, а спит он на матрасе на полу, передает businessinsider.com. Общаться с другими заключенными ему не разрешается.

В связи с арестом акции южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics дешевеют.

Фото: Reuters

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