В тюремной камере вице-президента Samsung нет душа и кровати
18 февраля 2017, 11:12
Общаться с другими заключенными ему не разрешается.
Суд в Сеуле выдал ордер на арест фактического главы корпорации Samsung Ли Чжэ Ена, который обвиняется во взяточничестве в связи с крупным коррупционным скандалом вокруг президента страны Пак Кын Хе, сообщает Росбалт.
Следствие должно быть завершено до 28 февраля и может быть продлено только на один месяц с согласия исполняющего обязанности президента Южной Кореи премьер-министра Хван Ге Ана.
В тюремной камере, куда поместили Ли Чжэ Ена нет душа, только умывальник, а спит он на матрасе на полу, передает businessinsider.com. Общаться с другими заключенными ему не разрешается.
В связи с арестом акции южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics дешевеют.
Фото: Reuters
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4844847-783cdd56136dfded3f51f7cbdd8893bf
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...