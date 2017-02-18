В Сети появилось полное видео боя Каната Ислама против Робсона Ассиса
18 февраля 2017, 11:17
Ислам нокаутировал Ассиса уже в первом раунде.
Поединок в США, запланированный на десять раундов, завершился очень быстро. Ислам нокаутировал Ассиса уже в первом раунде, при этом сам дрался с сильным рассечением глаза, сообщает Vesti.kz
Эта победа стала для Ислама 23-й в 23 боях (19-я нокаутом), а поединок стал четвертым в США - ранее он также дрался в родном Казахстане, Колумбии и Доминикане.
Фото: социальные сети
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