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В Костанайской области молодой парень повесился на ремне

18 февраля 2017, 11:35

Погибший был 1993 года рождения.


В Лисаковске 10 февраля было обнаружено тело молодого человека, передает телеканал "Акцент".

Погибший был 1993 года рождения. Смерть произошла в результате повешения на ременной петле. Причина – суицид. По данному факту возбудили уголовное дело.

“По нему проводится досудебное расследование. Анкетные данные молодого человека, а также ход расследования мы разгласить не имеем право, поскольку это может травмировать его близких родственников”, - заявил прокурор Лисаковска Еркин Тайкешов.

Фото: Акцент

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