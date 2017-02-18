В Костанайской области молодой парень повесился на ремне

Погибший был 1993 года рождения.

В Лисаковске 10 февраля было обнаружено тело молодого человека, передает телеканал " Акцент ".





Погибший был 1993 года рождения. Смерть произошла в результате повешения на ременной петле. Причина – суицид. По данному факту возбудили уголовное дело.





“По нему проводится досудебное расследование. Анкетные данные молодого человека, а также ход расследования мы разгласить не имеем право, поскольку это может травмировать его близких родственников”, - заявил прокурор Лисаковска Еркин Тайкешов.



