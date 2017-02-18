В Костанайской области молодой парень повесился на ремне
18 февраля 2017, 11:35
Погибший был 1993 года рождения.
В Лисаковске 10 февраля было обнаружено тело молодого человека, передает телеканал "Акцент".
Погибший был 1993 года рождения. Смерть произошла в результате повешения на ременной петле. Причина – суицид. По данному факту возбудили уголовное дело.
“По нему проводится досудебное расследование. Анкетные данные молодого человека, а также ход расследования мы разгласить не имеем право, поскольку это может травмировать его близких родственников”, - заявил прокурор Лисаковска Еркин Тайкешов.
Фото: Акцент
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