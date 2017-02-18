Кайрат Мами: Послание Президента - приоритетное направление работы для всех судов

В повестке научно-практической конференции по реализации Послания Президента «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», которая прошла сегодня в Институте Сорбонна - Казахстан КазНПУ им. Абая с участием председателя Верховного суда Кайрата Мами, были три главных вопроса - проблемы конституционно-правового развития суверенной Республики Казахстан в свете Послания, приоритеты внешней политики страны на новом этапе развития и вопросы образования в новой модели экономического роста, сообщает Zakon.kz.

Говоря о Послании, председатель Верховного суда подчеркнул, что это является приоритетным направлением работы для всех судов: «Судебная система, обеспечивая верховенство права и равенство всех перед законом, является важным звеном успешной реализации Послания. Поэтому суды не ограничиваются только специфическими для них направлениями Послания. В рамках своей компетенции судейский корпус активно работает по всем приоритетам. Этот подход обусловлен, прежде всего, спецификой работы судов. Ежедневно отправляя правосудие, суды сталкиваются с проблемными ситуациями, вытекающими, в том числе и из практического применения законов. В этой связи у судов всегда есть возможность выявить «шорт лист» наиболее часто встречающихся социально-экономических проблем и предложить свои решения по ним».

Верховным Судом уже начата работа по проведению обобщению судебной практики по приоритетам Послания, ревизии законодательства и подготовке комплексных предложений в соответствующие органы. Среди приоритетных направлений работы можно отметить защиту частной собственности, привлечение иностранных инвестиций, поддержку массового предпринимательства, улучшение налогово-бюджетной политики, рациональное использование бюджета.

Кайрат Мами привел тому примеры. Так, Верховный суд вносит свой вклад в повышение привлекательности республики для иностранных инвесторов.

- Мы планируем регулярно обобщать судебную практику по инвестиционным спорам, вести работу по совершенствованию законодательства. Свою роль в этом будут играть специализированная коллегия и Международный совет при Верховном Суде, - проинформировал Кайрат Мами.

Для «перезагрузки» финансового сектора планируется продолжить работу по принятию поправок, инициированных Верховным Судом в рамках законопроекта по вопросам коллекторской деятельности. Речь идет об установлении к требованиям банков специальных сроков исковой давности.

В части улучшения налогово-бюджетной политики судьи будут прорабатывать инструменты по внесудебному порядку разрешения споров о взыскании налоговой задолженности по имущественным и транспортным налогам. Также они намерены проработать практику вынесения по ним налоговыми органами налогового приказа, который бы направлялся на исполнение напрямую судебному исполнителю.

По словам главного судьи, большое внимание уделяется вопросам гуманизации административного и уголовного законодательства. К примеру, будет проработан вопрос расширения применения наказания в виде штрафа и установления разумных сроков их погашения. «Планируем внести с учётом текущей судебной практики свои предложения по этому вопросу в Совет по правовой политике при Президенте», говорит Кайрат Мами.

Кроме того, Верховным судом начата проработка вопросов по декриминализации экономических составов преступлений с невысокой степенью общественной опасности.

- Планируется проанализировать практику назначения наказаний за налоговые правонарушения и внести предложения по их декриминализации, в частности об исключении уголовной ответственности в случае добровольной уплаты налогов и штрафов. Есть интересный зарубежный опыт. К примеру, той же России, где это уже внедрено и работает, - отметил Мами.

Что касается административного законодательства, то, по его словам, судьями изучается вопрос о возвращении института малозначительности штрафа. Такая норма работает в уголовном законодательстве.